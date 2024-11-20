На Волині затримали начальника районного ТЦК: у чому звинувачують (фото)

Посадовець разом зі спільником отримав 6 тис доларів США від двох військовозобов'язаних чоловіків.

У Волинській області правоохоронці затримали начальника РТЦК та СП, який за хабарі оновлював дані військовозобов’язаним чоловікам та видавав їм військово-облікові документи.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Як встановлено слідством, керівник районного ТЦК разом із посередником обіцяв військовозобов’язаним громадянам поставити їх на військовий облік в РТЦК та СП, оновити облікові дані та видати військово-облікові документи за відповідну плату. Їх затримали під час отримання 6 тис доларів США від двох чоловіків.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Під час обшуків за місцями проживання та роботи затриманих, правоохоронці вилучили 60 тисяч доларів США, понад 6 тисяч євро та 170 тисяч гривень.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фігурантам справи повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, в Міноборони заявили про плани перетворити мобільний застосунок "Резерв+" на загальноукраїнський рекрутинговий центр і замінити відповідні функції ТЦК щодо взяття військовозобов'язаних на облік.

Працівник ТЦК на Волині працював на російську розвідку

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