На Волині затримали велику партію "жагучих пряно-солодких обіцянок"

На кордоні України з Польщею українські митники затримали партію контрабандних товарів. Замість телефонних чохлів, вказаних у декларації, громадяни намагалися провезти збуджувальні засоби.

Про це повідомляє "Волинська митниця".

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"Партію жагучих пряно-солодких обіцянок затримали днями волинські митники на посту "Ягодин". Чи то український отримувач цього товару сповідує пуританські ідеї? Чи, може, китайський відправник не був достатньо впевненим у хімічному складі своїх пігулок? Так чи інакше, про біологічно активні харчові добавки на кшталт "Секретний рецепт палацу", "Римські ночі", "Березнева киця" у товаросупровідних документах не згадувалось", - йдеться в повідомленні митників.

Зазначається, що крім понад 6 тисяч упаковок збуджуючих засобів, контрабандисти намагалися провезти в Україну 600 ветеринарних експрес-тестів та 40 дозиметрів побутової радіації.

Натомість, у збірному вантажі були відсутні задекларовані 460 кг чохлів до мобільних телефонів.

Вказаний товар митники конфіскували, а власнику контрабанди "світить" штраф та провадження у справі про порушення митних правил.

Нагадаємо, щоу Вінницькій області СБУ заблокувала контрабанду психотропів на понад 37 млн гривень.

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