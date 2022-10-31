На Волині затримали велику партію "жагучих пряно-солодких обіцянок"

На КПП "Ягодин" митники затримали контрабанду збуджуючих засобів.
На кордоні України з Польщею українські митники затримали партію контрабандних товарів. Замість телефонних чохлів, вказаних у декларації, громадяни намагалися провезти збуджувальні засоби.
Про це повідомляє "Волинська митниця".
"Партію жагучих пряно-солодких обіцянок затримали днями волинські митники на посту "Ягодин". Чи то український отримувач цього товару сповідує пуританські ідеї? Чи, може, китайський відправник не був достатньо впевненим у хімічному складі своїх пігулок? Так чи інакше, про біологічно активні харчові добавки на кшталт "Секретний рецепт палацу", "Римські ночі", "Березнева киця" у товаросупровідних документах не згадувалось", - йдеться в повідомленні митників.
Зазначається, що крім понад 6 тисяч упаковок збуджуючих засобів, контрабандисти намагалися провезти в Україну 600 ветеринарних експрес-тестів та 40 дозиметрів побутової радіації.
Натомість, у збірному вантажі були відсутні задекларовані 460 кг чохлів до мобільних телефонів.
Вказаний товар митники конфіскували, а власнику контрабанди "світить" штраф та провадження у справі про порушення митних правил.
Нагадаємо, щоу Вінницькій області СБУ заблокувала контрабанду психотропів на понад 37 млн гривень.
Читайте також: