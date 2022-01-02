На Волині жінка народила дитину на вулиці і залишила

На Волині жінка народила дитину на вулиці і залишила

Тепер горе-матері загрожує термін.

39-річній жительці одного з сіл Ковельського району повідомили про підозру. Вона народила і залишила на вулиці дитину.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.

За даними слідства, жінка приховувала вагітність та не перебувала на обліку. 25 жовтня 2021 року вона вдома народила здорову доношену дівчинку й залишила надворі.

На щастя, дитину за деякий час знайшов її батько та викликав медичну допомогу.

Наразі життю дівчинки нічого не загрожує. Тепер жінці загрожує обмеженням волі до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

У Львові чоловік намагався розбестити дитину у шкільній вбиральні | Новини України

Нагадаємо, у Харкові жінка віддала свою 3-річну доньку невідомому чоловіку.

Читайте також: