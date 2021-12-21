На Волині зіткнулись легковий автомобіль та бус: багато потерпілих, троє дітей - у реанімації (фото)

На Волині зіткнулись легковий автомобіль та бус: багато потерпілих, троє дітей - у реанімації (фото)

У поліції відкрили провадження за за ч. 2 ст. 286 ККУ.

Поблизу села Верба Володимир-Волинського району Волинської області Mitsubishi Pajero врізався у Volkswagen Transporter T5. У ДТП постраждало семеро людей, серед яких є троє дітей.

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Про це повідомили в Нацполіції Волинської області.

За даними правоохоронців, у ДТП постраждали 45-річний Mitsubishi Pajero та четверо його пасажирів, серед яких троє дітей, віком 11, 14 та 16 років. Усі вони - це жителі Львова.

Також в аварії отримали травми водій Volkswagen Transporter T5 та двоє пасажирів.

ГУ Нацполіції у Волинській області

У коментарі "Суспільному" медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи закладу Тетяна Жураківська повідомила, що троє дітей перебувають у реанімації обласної дитячої лікарні. Керівник диспетчерської служби екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік додав, що медики, окрім дітей, госпіталізували і чотирьох дорослих.

У поліції відкрили провадження за за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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