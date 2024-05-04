На Волині знайшли історичну пам’ятку часів Київської Русі – фото

Унікальна знахідка буде передана до Національного музею історії України.

У Волинській області віднайдено ще одну історичну пам’ятку часів Київської Русі – вирізьблену кам’яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Унікальна знахідка буде передана до Національного музею історії України для проведення дослідження щодо її наукової, історичної, культурної та художньої цінності.

Там також нагадали, що раніше правоохоронці врятували від незаконного продажу на Інтернет-аукціоні плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням Святого Воїна, яка також є пам'яткою періоду Київської Русі.

Обидва артефакти віднайдено у рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (ч. 1 ст. 193 КК України).

Нагадаємо, на Прикарпатті у церкві виявили столітні тризуби під іконами (відео).

Читайте також провідні новини дня: