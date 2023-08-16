На Волині знайшли унікальний артефакт – найдавніший міський герб в Україні (фото)

Студенти-історики знайшли унікальну річ під час розкопок в історичній частині Володимира.

У місті Володимир на Волині під час розкопок студенти-історики знайшли унікальну річ – стилізований герб міста XVI-XVII ст.

Про це повідомили у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

У Володимирі студенти досліджують археологічним методом ділянки, де є потреба закладки нових труб. Саме в одній із таких ділянок виявили залишки споруди, яка може бути міським магістратом, будинком міського урядника, міського голови, або людини, яка мала стосунок до міського управління, розповів викладач кафедри історії України та археології, представник і науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.

Найдавніший міський герб в Україні / Фото: Волинський національний університет ім. Лесі Українки

Найдавніший міський герб в Україні / Фото: Волинський національний університет ім. Лесі Українки

Найдавніший міський герб в Україні / Фото: Волинський національний університет ім. Лесі Українки

Найдавніший міський герб в Україні / Фото: Волинський національний університет ім. Лесі Українки

"Ми відкрили цікаву споруду XVI століття із завалом кахляної печі, з титулатурою міського герба. Зараз ми проводимо дослідження, щоб забезпечити технологічну можливість виконання проєкту з реконструкції міських мереж і дослідити ту спадщину, що потрапляє в зону ризику під час будівельних та монтажних робіт", - розповів Баюк.

Віктор Баюк зазначив, що герб Володимира – найдавніший міський герб в Україні, він засвідчений 1324 році на листі міста Володимира до німецького міста Штральзунда.

Археолог пояснив, що знайдена корона кахельної печі є похідною від давньоруського герба, який зараз є офіційним міським гербом міста і датується 16-17 століттям.

Наразі роботи продовжуються, археологи знайшли ще 3 стилізованих герби Володимира і керамічну фігурку вершника. Всі знахідки згодом опрацюють відповідні фахівці-реставратори.

Нагадаємо, на Київщині біля Вишгорода знайдено унікальний давній предмет ужитку (фото).

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