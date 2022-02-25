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На Волині ЗСУ зайняли позиції та готуються відбивати атаку ворога з боку Білорусі

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На Волині ЗСУ зайняли позиції та готуються відбивати атаку ворога з боку Білорусі

Associated Press

Ворог може наступати з боку Білорусі.

На Волині механізовані підрозділи ЗСУ зайняли позиції по визначеним рубежам і готується відбивати наступ противника.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Також вона додає, що угруповання Військово‑Морські сили Збройних сил України продовжують ведення бойових дій в південно-західній частині Чорноморської зони. Там здійснюється оборона пунктів базування і портів на морському напрямі.

Окрім цього, Збройні сили та війська техніка  перейшли до оборони міста Києва.

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