На Волині зупинили п'яного водія, в якого рівень алкоголю в 14 разів перевищував норму

Чоловіка зупинили через технічну несправність його авто, так і дізнались, що він - п'яний.
У ніч проти п'ятниці, 19 листопада, на Волині патрульні зупинили п'яного 25-річного водія. Рівень алкоголю у його крові в 14 разів перевищував допустиму норму.
"Під час патрулювання на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) поліцейські помітили автомобіль ВАЗ 21074, який рухався із технічною несправністю. Під час перевірки документів у водія було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння", - розповіли у патрульній поліції Волині.
25-річний керманич пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки. Результат показав 2,83 проміле, що в 14 разів перевищує допустиму норму.
Читайте також: