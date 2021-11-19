На Волині зупинили п'яного водія, в якого рівень алкоголю в 14 разів перевищував норму

На Волині зупинили п'яного водія, в якого рівень алкоголю в 14 разів перевищував норму

Чоловіка зупинили через технічну несправність його авто, так і дізнались, що він - п'яний.

У ніч проти п'ятниці, 19 листопада, на Волині патрульні зупинили п'яного 25-річного водія. Рівень алкоголю у його крові в 14 разів перевищував допустиму норму.

"Під час патрулювання на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) поліцейські помітили автомобіль ВАЗ 21074, який рухався із технічною несправністю. Під час перевірки документів у водія було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння", - розповіли у патрульній поліції Волині.

25-річний керманич пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки. Результат показав 2,83 проміле, що в 14 разів перевищує допустиму норму.

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 18 листопада 2021 року

Читайте також: