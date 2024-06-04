У Волинській області водій буса не впорався з керуванням: постраждали підлітки (фото)

У Волинській області сталася серйозна ДТП, в якій одразу постраждали сім людей, зокрема - п’ятеро підлітків. Попередньо, водій Mercedes Sprinter не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

Про це повідомили в пресслужбі Поліції Волинської області.

Як стало відомо, аварія сталася 4 червня близько 00:40 біля села Кунка Гайсинського району. Попередньо, водій Mercedes Sprinter, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. У салоні перебувало 17 дітей віком від семи до 17 років та п’ять дорослих. Група поверталась з екскурсії.

“За медичною допомогою звернулось сім пасажирів, з яких п’ять підлітків віком 16 та 17 років, з них один госпіталізований. Іншим учасникам ДТП надано медичну допомогу та відпущено додому. Водія освідувано - він тверезий. Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик. За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження, передбачене ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. За таке правопорушення передбачено покарання - до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років”, - розповіли в поліції області.

Нагадаємо, що на Хмельниччині водій на смерть збив 15-річного підлітка і втік.

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