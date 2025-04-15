На Волині 15-річна дівчина народила від дорослого: її обурив цинічний вчинок чоловіка

15-річна дівчина народила від дорослого / © Freepik

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У Волинській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який переспав із 14-річною дівчиною. Коли підліток завагітніла та народила, він відмовився від дитини.

Про це йдеться у вироку Старовижівського районного суду Волинської області.

За даними суду, дорослий у вересні-жовтні 2023 року почав займатись сексом із 14-річною дівчиною. Згодом вона завагітніла та народила.

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На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він підтвердив, що знав про те, що дівчина ще не досягла 16-річного віку.

Дівчина повідомила, що чоловік знав, що коли вони зустрічались, їй ще не виповнилось навіть 15 років. Вона просила суворо його покарати, бо він не визнав, що дитина його, та категорично відмовився утримувати дочку.

Біологічна експертиза встановила, що саме підсудний є батьком дитини.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 155 КК України. Його засудили до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень