На Волині 15-річний юнак забив пенсіонерку ломом: деталі моторошного злочину

На Волині через місяці розкрито зухвале вбивство пенсіонерки / © Поліція Волинської області/Facebook

На Волині 15-річного хлопця підозрюють у вбивстві 78-річної пенсіонерки.

Про це передає поліція Волинської області.

Злочин стався 25 червня цього року, проте слідство тривало аж донині.

Протягом кількох місяців правоохоронці опитали сотні жителів, зокрема всіх осіб чоловічої статі.

«Ця трагедія сколихнула мешканців Благодатного. Ознаки насильницької смерті не залишали сумнівів — злочин був жорстоким і зухвалим. Поліцейські практично жили в Благодатному — день і ніч перевіряли версію за версією, розпитували місцевих, шукали бодай найменшу зачіпку. Мотивів розглядали чимало. …Правоохоронці вийшли на слід зловмисника. Ним виявився неповнолітній мешканець селища Благодатне», — розповів слідчий у справі Тарас Поторась.

За його словами, в ніч проти 25 червня підліток зламав вхідні двері та проник до будинку літньої жінки, щоб заволодіти її грошима. Коли потерпіла прокинулася і хотіла завадити його діям, нападник жорстоко розправився з нею.

Підлліток завдав жінці численних смертельних ударів металевим ломом і втік. Її мобільний телефон та знаряддя злочину викинув до колодязя на подвір’ї. Хлопець так нічого й не забрав у пенсіонерки, натомість позбавив її життя. Тіло вбитої виявила її донька.

Правоохоронці повідомили неповнолітньому про підозру у вчиненні злочину за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України — умисне вбивство з корисливих мотивів. 12 листопада суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Підліткові загрожує від 10 до 15 років за ґратами.

© Facebook/ Поліція Волині

