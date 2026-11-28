Немовля / © pixabay.com

Реклама

21-річну жительку Ковельського району підозрюють в умисному вбивстві новонародженого сина. Жінка утопила хлопчика через 15 хвилин після пологів. За скоєне їй загрожує до п’яти років ув’язнення.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Реклама

«Встановлено, що жінка, знаючи про вагітність, упродовж її перебігу до закладів охорони здоров’я для медичного спостереження не зверталася та на облік не ставала. Окрім того, вона приховувала факт вагітності від родичів», — йдеться у повідомленні відомства.

Реклама

Уночі в одному з сіл Ковельського району жінка самостійно у вбиральні народила здорового доношеного хлопчика і позбавила його життя.

Обвинувачена перебуває під домашнім арештом.

Згідно із санкцією ст. 117 КК України, умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини під час пологів або одразу після пологів карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, 15-річний житель села Невірків завдав щонайменше 32 ножові поранення 59-річному чоловіку. Юнака, який раніше був засуджений за скоєння крадіжки та перебував під пробаційним наглядом, затримано. Слідчі повідомили йому про підозру.

Реклама

Новини партнерів