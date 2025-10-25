- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 167
- Час на прочитання
- 1 хв
На Волині біля цвинтаря перекинувся бус ТЦК: є постраждалі
П’ятеро працівників ТЦК госпіталізовані після ДТП під Луцьком.
На Волині внаслідок ДТП травмувалися 5 військовослужбовців ТЦК.
Про це передає «Суспільне».
Аварія сталася вранці 24 жовтня о 6:20 за участі буса ТЦК у селі Забороль під Луцьком.
За попередньою інформацією, водій Renault Trafic не впорався з керуванням та допустив перекидання авто. У всіх 5 працівників ТЦК медики попередньо зафіксували закриті черепно-мозкові травми, забої та садна. Їх госпіталізували.
Раніше під Одесою загинуло двоє військових ТЦК. Вони стояли на блокпосту, на яких наїхала фура.
Нагадаємо, що у Збаражі на Тернопільщині працівник ТЦК спричинив аварію, а потім побив поліцейського.