На Волині біля цвинтаря перекинувся бус ТЦК: є постраждалі

ДТП з бусом ТЦК на Волині – п'ять військових у лікарні / © Суспільне

На Волині внаслідок ДТП травмувалися 5 військовослужбовців ТЦК.

Про це передає «Суспільне».

Аварія сталася вранці 24 жовтня о 6:20 за участі буса ТЦК у селі Забороль під Луцьком.

За попередньою інформацією, водій Renault Trafic не впорався з керуванням та допустив перекидання авто. У всіх 5 працівників ТЦК медики попередньо зафіксували закриті черепно-мозкові травми, забої та садна. Їх госпіталізували.

Раніше під Одесою загинуло двоє військових ТЦК. Вони стояли на блокпосту, на яких наїхала фура.

Нагадаємо, що у Збаражі на Тернопільщині працівник ТЦК спричинив аварію, а потім побив поліцейського.