На Волині блискавка вдарила біля водойми: 7 людей знепритомніли

Замість прохолоди — удар струмом: на Волині блискавка «вимкнула» 7 людей поблизу водойми

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На Волині блискавка вдарила поблизу водойми, де відпочивали люди. Внаслідок цього семеро людей знепритомніли.

Про це передає поліція Волинської області.

Інцидент стався у с. Озеро, на Ківерцівщині. Там поблизу водойми відбулось влучання блискавки. Внаслідок цього 7 людей втратили свідомість, четверо з них — неповнолітні.

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На місце прибули наряд місцевої поліції та медики. Постраждалих людей ушпиталили. Поліцейські допомагали перенести людей у швидку, опитували свідків та фіксували наслідки.

Що робити під час грози

У поліції радять під час негоди, за можливості, утриматися від поїздок та перебування на вулиці, не ховатися під поодинокими деревами, поблизу рекламних конструкцій, ліній електропередач та металевих споруд.

У разі перебування біля водойм негайно залишити берег і знайти безпечне укриття.

Водіям слід дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та враховувати складні погодні умови.

У випадку надзвичайних ситуацій або потреби допомоги — телефонувати на лінію 102.

Нагадаємо, що у Львові під час раптової негоди, яка сьогодні ввечері, 29 червня, зненацька охопила місто після нестерпної спеки, блискавка влучила у 6-річну дитину.

Раніше в Україні в частині регіонів оголосили небезпеку першого рівня через негоду.

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