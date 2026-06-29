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На Волині блискавка вдарила біля водойми: 7 людей знепритомніли
На Волині семеро людей потрапили до лікарні після удару блискавки біля озера.
На Волині блискавка вдарила поблизу водойми, де відпочивали люди. Внаслідок цього семеро людей знепритомніли.
Про це передає поліція Волинської області.
Інцидент стався у с. Озеро, на Ківерцівщині. Там поблизу водойми відбулось влучання блискавки. Внаслідок цього 7 людей втратили свідомість, четверо з них — неповнолітні.
На місце прибули наряд місцевої поліції та медики. Постраждалих людей ушпиталили. Поліцейські допомагали перенести людей у швидку, опитували свідків та фіксували наслідки.
Що робити під час грози
У поліції радять під час негоди, за можливості, утриматися від поїздок та перебування на вулиці, не ховатися під поодинокими деревами, поблизу рекламних конструкцій, ліній електропередач та металевих споруд.
У разі перебування біля водойм негайно залишити берег і знайти безпечне укриття.
Водіям слід дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та враховувати складні погодні умови.
У випадку надзвичайних ситуацій або потреби допомоги — телефонувати на лінію 102.
Нагадаємо, що у Львові під час раптової негоди, яка сьогодні ввечері, 29 червня, зненацька охопила місто після нестерпної спеки, блискавка влучила у 6-річну дитину.
Раніше в Україні в частині регіонів оголосили небезпеку першого рівня через негоду.