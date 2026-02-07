- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 184
- Час на прочитання
- 1 хв
На Волині через атаку дрона зникли світло та вода
РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури.
У Нововолинську ввечері 6 лютого після атаки російського безпілотника виникли перебої з електро- та водопостачанням.
Про це повідомили у Волинській обласній державній адміністрації.
Перші вибухи в місті пролунали орієнтовно о 20:00. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух російських безпілотників у напрямку Нововолинська.
Менше ніж за годину в місті знову було чутно вибухи. Після цього у Нововолинську зникли електроенергія та водопостачання.
За даними Волинської обласної державної адміністрації, РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури.
Після опівночі міський голова Нововолинська Борис Карпус повідомив, що місто повністю залишилося без світла. Через це виникли проблеми з водопостачанням та мобільним зв’язком.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 7 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ та пуски ракет в сторону Кропивницького.