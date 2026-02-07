ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
1 хв

На Волині через атаку дрона зникли світло та вода

РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
БпЛА Shahed

БпЛА Shahed / © MIL.IN.UA

У Нововолинську ввечері 6 лютого після атаки російського безпілотника виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Про це повідомили у Волинській обласній державній адміністрації.

Перші вибухи в місті пролунали орієнтовно о 20:00. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух російських безпілотників у напрямку Нововолинська.

Менше ніж за годину в місті знову було чутно вибухи. Після цього у Нововолинську зникли електроенергія та водопостачання.

За даними Волинської обласної державної адміністрації, РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури.

Після опівночі міський голова Нововолинська Борис Карпус повідомив, що місто повністю залишилося без світла. Через це виникли проблеми з водопостачанням та мобільним зв’язком.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 7 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ та пуски ракет в сторону Кропивницького.

Дата публікації
Кількість переглядів
184
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie