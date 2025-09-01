На Волині чоловік хотів зґвалтувати рідну матір: жінка розповіла моторошні подробиці

Чоловік домагався до рідної матері / © Credits

У Волинській області на 1360 грн оштрафували чоловіка, який сексуально домагався до рідної матері.

Про це йдеться у постанові Камінь-Каширського районного суду Волинської області.

За даними суду, чоловік у липні 2025 року сексуально домагався до матері, а саме: «змушував її до статевого акту, роздягнув проти її волі, оголивши груди, внаслідок чого була завдана шкода її психічному здоров`ю, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 173-7 КпАП України».

На суді чоловік провину категорично заперечив.

Проте потерпіла на суді розповіла, що син “проживає разом з нею та перебував на той час під домашнім арештом у межах кримінального провадження про звинувачення його у зґвалтуванні іншої особи. Він підійшов до неї, проти її волі розстебнув халат, оголивши її груди, на яких був відсутній бюстгальтер, оглядав її оголену, та в цей час у двері будинку постукали”. Жінка зрозуміла, чого домагається син, а тому втекла до сусідів та попросила викликати поліцію. Вона зазначила, що боїться кривдника, оскільки він “зловживає алкоголем та неодноразово вчиняв зґвалтування жінок”.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 173-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення та оштрафував на 1360 грн.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

