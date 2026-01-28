На Волині чоловік упродовж трьох років ґвалтував власних доньок: як його покарали

Дитина / © iStock

На Волині 34-річний чоловік протягом трьох років ґвалтував та вчиняв сексуальне насильство щодо двох малолітніх доньок та заподіянні одній із них тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора у Telegram.

За словами очільника відомства Максима Роговенка, засудженого визнано винним у сексуальному насильстві, неодноразовому зґвалтуванні малолітніх та заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Слідством встановлено, що злочини вчинялися у період з 2021 по 2024 роки. Жертвами зловмисника стали його власні доньки, яким на момент початку знущань було лише по 8 років. Чоловік використовував безпорадний стан дітей, залякував їх фізичною розправою та запевняв, що їхні скарги ніхто не сприйме всерйоз. Молодша дитина також постраждала від фізичного насильства, отримавши травми середнього ступеня тяжкості.

Під час судового розгляду стали відомі шокуючі деталі сімейної трагедії. Старша сестра зізналася, що добровільно йшла до кімнати батька та терпіла знущання, аби вберегти молодшу сестру від наруги та захистити інших членів родини від агресії чоловіка.

Злочинні дії батька було викрито у квітні 2025 року завдяки пильності бабусі, яка звернулася з дітьми до лікарні. Медики виявили критичний психологічний стан однієї з дівчаток: дитина неодноразово намагалася вчинити самогубство, заявляючи про неможливість жити в умовах постійного насильства. Адміністрація медичного закладу негайно передала інформацію правоохоронним органам.

Прокурор Максим Роговенко наголосив, що у випадках, коли кривдником стає рідна людина, покарання має бути безкомпромісним. Він підкреслив, що цей вирок є принциповою позицією держави щодо захисту прав дітей та невідворотності покарання за руйнування дитячих життів. Весь процес розслідування та судові дії проводилися за спеціальними методиками дружнього до дитини правосуддя, щоб мінімізувати психологічне навантаження на потерпілих дівчаток.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Дніпропетровщині подружжя розбещувало малолітню доньку та вчиняли щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.