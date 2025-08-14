На Волині чоловіка, який їздив у нетверезому стані, позбавили прав: термін вражає

Патрульна поліція, штраф

У Ковелі на Волині засудили водія, який звик пересуватися на авто у нетверезому стані. Йому заборонено сідати за кермо впродовж понад 26 років.

Про це йдеться в постанові Ковельського міськрайонного суду, пишуть «Волинські новини».

Деталі щодо рішення

Як стало відомо, чоловіка двічі карали за їзду у стані алкогольного сп’яніння. На жаль, останній не зробив висновків про можливі наслідки і сів за керма втретє. Це сталося 1 квітня 2025 року.

«У водія Volvo поліцейські вгледіли ознаки наркотичного сп’яніння: поведінка, що не відповідає обстановці, звужені зіниці, що не реагують на світло, почервоніння обличчя. Він проходження огляду той відмовився», — йдеться у повідомленні.

Дії кваліфікували за ч.3 ст 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння, вчинене втретє протягом року).

На судове засідання порушник із невідомих причин не з’явився. Вина підтверджується протоколом, направленням на огляд, рапортом інспектора, відеозаписом, копіями двох постанов суду.

За рішенням суду порушник має сплатити штраф у розмірі 51 000 гривень. Крім того, йому забороною керувати транспортними засобами строком на понад 26 років.

Раніше водіїв попередили, як уникнути штрафу до 1700 грн. Як відомо, тонування авто залишається популярним серед українських водіїв через захист від сонця, приватність і стильний вигляд. Але, згідно із законодавством України, порушення правил затемнення скла може призвести до штрафів і, щобільше, до тимчасового позбавлення права керування автомобілем.

Згідно з Законом України «Про дорожній рух», лобове скло повинно пропускати не менше 75% світла, а передні бокові вікна — не менше 70%. Дзеркальне тонування та затемнення фар і ліхтарів, які знижують видимість і створюють небезпеку для інших водіїв, заборонене.

Контроль за дотриманням правил здійснюють співробітники поліції сертифікованими приладами, а перший штраф за порушення становить 340 гривень. Повторне порушення протягом року тягне за собою штраф від 850 до 1700 гривень, тимчасове позбавлення прав або адміністративний арешт.