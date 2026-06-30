На Волині мати загиблого воїна відмовилася приймати посмертну нагороду сина: звинуватила владу

Гучний скандал на Волині: мати полеглого бійця повернула посмертну відзнаку сина назад до ТЦК, звинувативши місцевих чиновників у байдужості. / © ТРК Аверс

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На Волині під час сесії сільської територіальної громади матір загиблого військовослужбовця відмовилась прийняти посмертну відзнаку бійця, заявивши про втрату довіри до місцевої влади.

Про це передає місцеве видання «Аверс».

Інцидент стався у Підгайцівській громаді Волинської області.

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На засіданні ОТГ першим питанням порядку денного стало вручення посмертної нагороди «Золотий хрест» родині загиблого військовослужбовця Петра Вакульчука з села Новокотів. Відзнаку мали передати його матері Марії Вакульчук.

Однак жінка публічно відмовилась приймати нагороду. Свій вчинок вона пояснила недовірою до місцевої влади і розповіла про свої претензії до керівництва громади. Мати героя стверджує, що місцева влада несправедливо поставилася до неї після загибелі сина.

«В цій нагороді є дві сторони. Це одна сторона, а я хочу, щоб ви її перевернули на другу сторону і побачили, як наша влада відноситься до нас, матерів. Справа в тім, що коли я звертаюся за допомогою, Підгайцівська сільська рада (територіальна громада — Ред.) каже мені, що то він не там приписаний, то я не там прописана. Я попросила: „Привезіть мені дров, я заплачу“. Мені було відмовлено, бо я маю субсидії. Мене оббрехали перед уповноваженим з прав людини, і ніхто за три роки переді мною навіть не вибачився. Я не маю морального права взяти цю нагороду з рук такої влади», — прокоментувала своє рішення мати загиблого воїна.

Свою чергою представник ТЦК пояснив матері, що «Золотий хрест» — це нагорода від Головнокомандувача та Міністерства оборони за подвиг її сина, і місцева влада до неї не має жодного стосунку.

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«Це нагорода від Міністерства оборони України, яку отримує воїн за службу. Це його нагорода і ваша нагорода. Вона не є нагородою влади», — зазначив представник ТЦК.

Проте рішення жінки було непохитним.

«Мій син не йшов за нагородами. За брехню і корупцію наші хлопці платять життям. Я чула, коли дякував мені президент-Верховний Головнокомандувач і Головнокомандувач за виховання мого сина на кладовищі — я чула. Я сьогодні хочу, щоб вони почули мій голос», — сказала мати Героя і попросила повернути нагороду назад до ТЦК.

У розмові з журналістами жінка додала, що втомилася від «показухи» та звинуватила місцеву владу в ухваленні «кишенькових рішень».

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«Коли прошу про допомогу, кажуть про одне, а роблять інше. Вони (місцева влала — Ред.) ж не дивляться ні на кого. Ухвалюють рішення, які вигідні їм, а не народу», — сказала вона.

Підгайцівська територіальна громада на своєму сайті і соцмережах на момент публікації новини скандал не коментувала.

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