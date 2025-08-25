На Волині новонародженого назвали Ато та вбрали у крихітну вишиванку

Малюк Ато / © із соцмереж

У Луцьку на Волині у День незалежності України народився малюк, якого назвали Ато. Немовля сфотографували на українському прапорі у вишиванці та з булавою.

Про це повідомило Волинське обласне медоб’єднання захисту материнства і дитинств.

24 серпня в пологовому відділенні Волинського обласного перинатального центру народилося четверо дітей — троє дівчаток і хлопчик, якого батьки назвали Ато.

Як розповіли медики, батьки хлопчика, чиє ім’я співзвучне з абревіатурою антитерористичної операції на сході України, з Узбекистану і нині проживають у Луцьку.

За словами мами малюка, Махмудової Нозіми Ахмет Кизи, Ато — арабське ім’я. Повне ім’я малюка, який народився з вагою 3350 г та зрістом 54 см, — Махмудов Ато Хафізулла Огли.

Хлопчику подарували його першу вишиванку, а також зробили фото на українському прапорі. Нозіма сказала, що це фото — вияв поваги їхньої сім’ї до України та українців.

