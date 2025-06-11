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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Волині піп з УПЦ МП не дозволив відспівати у храмі уже другого воїна

Скандал на Волині: місцеві скаржаться, що священник УПЦ МП зневажив пам’ять загиблого захисника.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Скандали з УПЦ МП

Скандали з УПЦ МП / © pixabay.com

На Волині, у селі Ветли поблизу кордону з Білоруссю, піп УПЦ МП знову не захотів, щоб загиблого захисника відспівали у його храмі.

Про це повідомила у Facebook Світлана Ковальчук.

За її словами, родичі загиблого героя попросили дозволу завезти до храму тіло, щоб там відспівали його священники ПЦУ, або хоча би, відповідно до традиції, забили у дзвони. Проте у відповідь наразилися на хамство попа Московського патріархату.

«Московський піп, замість християнської любові та співчуття, відповів: „Навіщо ти покликав цих шакалів (так клірик МП назвав священників ПЦУ — Ред.), я б його похоронив би хорошенько і грошей не взяв би“, — розповідає Світлана Ковальчук.

На її думку, такий вчинок представника УПЦ МП — відверта зневага до воїна і «плювок в обличчя дітям, які втратили батька».

Ковальчук стверджує, що це — не перший подібний вчинок цього попа. За її словами, у березні 2023 року в селі Ветли той самий священник МП відмовився проводити в останню дорогу загиблого воїна.

Раніше у тому ж селі Ветли прихильник УПЦ МП у школі побив священника ПЦУ. Чоловік ударив священника в обличчя та обматюкав.

Також повідомлялося, що на Волині священник УПЦ МП побив сестру загиблого героя

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