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На Волині піп з УПЦ МП не дозволив відспівати у храмі уже другого воїна
Скандал на Волині: місцеві скаржаться, що священник УПЦ МП зневажив пам’ять загиблого захисника.
На Волині, у селі Ветли поблизу кордону з Білоруссю, піп УПЦ МП знову не захотів, щоб загиблого захисника відспівали у його храмі.
Про це повідомила у Facebook Світлана Ковальчук.
За її словами, родичі загиблого героя попросили дозволу завезти до храму тіло, щоб там відспівали його священники ПЦУ, або хоча би, відповідно до традиції, забили у дзвони. Проте у відповідь наразилися на хамство попа Московського патріархату.
«Московський піп, замість християнської любові та співчуття, відповів: „Навіщо ти покликав цих шакалів (так клірик МП назвав священників ПЦУ — Ред.), я б його похоронив би хорошенько і грошей не взяв би“, — розповідає Світлана Ковальчук.
На її думку, такий вчинок представника УПЦ МП — відверта зневага до воїна і «плювок в обличчя дітям, які втратили батька».
Ковальчук стверджує, що це — не перший подібний вчинок цього попа. За її словами, у березні 2023 року в селі Ветли той самий священник МП відмовився проводити в останню дорогу загиблого воїна.
Раніше у тому ж селі Ветли прихильник УПЦ МП у школі побив священника ПЦУ. Чоловік ударив священника в обличчя та обматюкав.
Також повідомлялося, що на Волині священник УПЦ МП побив сестру загиблого героя