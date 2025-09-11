На Волині породілля і двоє немовлят захворіли на лістеріоз: одна дитина померла

На Волині зафіксували спалах лістеріозу / © pixabay.com

Реклама

На Волині вагітна 30-річна жінка захворіла на лістеріоз, а після пологів захворювання виявили в її дітей. Одне немовля померло.

Про це повідомив Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

На лістеріоз захворіли жінка 1995 року народження та двоє її дітей-немовлят, які народилися передчасно з низькою масою тіла. Вони у важкому стані були госпіталізовані. На жаль, одна новонароджена дитина померла.

Реклама

Фахівці Волинського центру проводять епідеміологічне розслідування, зокрема, вивчають умови проживання, харчування та побуту жінки, котра захворіла під час вагітності. Тривають комунікаційні заходи щодо профілактики лістеріозу.

Медики попереджають, що саме вагітні та діти першого року життя — серед найбільш вразливих щодо цього захворювання. Також воно становить особливу небезпеку для людей з ослабленим імунітетом та осіб старшого віку.

Що таке лістеріоз

Лістеріоз — інфекційна хвороба, спричинена бактеріями (лістеріями), котрі широко розповсюджені у природі, у ґрунті, піску та воді.

Хто є переносником і як можна заразитися

Це дикі гризуни, сільськогосподарські тварини (особливо вівці, корови й свині), домашні і дикі тварини (бродячі коти і собаки), а також дикі птахи, зокрема, голуби. Тварини виділяють лістерії в зовнішнє середовище з випорожненнями, сечею, носовим слизом, молоком, навколоплідною рідиною.

Реклама

Зараження людини може відбуватися при контакті з інфікованими тваринами та птахами чи їх продуктами життєдіяльності (наприклад, під час догляду); при вживанні рибної або тваринної продукції без термічної обробки (сире молоко, сирокопчені ковбаси, сир, особливо, придбаний на стихійних ринках); через забруднені овочі та фрукти.

Симптоми

У дорослих хвороба може проявлятися гарячкою, ознобом, болем у м’язах, розладами шлунково-кишкового тракту. У разі її прогресування страждає центральна нервова система (головний мозок). Тому важливо звернутись до лікаря, якщо з’явилися ознаки харчового отруєння: слабкість, озноб, підвищена температура, діарея, блювота.

Іншою формою хвороби може бути ангінозно-септична, яка нагадує ангіну. У разі ураження нервової системи з’являються ознаки менінгіту, менінгоенцефаліту або абсцесу мозку.

У вагітних інфекція часто може мати безсимптомний перебіг, але призвести до передчасних пологів, інфікування плода чи навіть його смерті.

Реклама

Як уберегтися від лістеріозу

Важливо всі продукти харчування піддавати належній термічній обробці (варіння, смаження, запікання), яка на 100% знищує лістерії. При вживанні сирих овочів і фруктів ретельно їх промивайте, адже лістерії можуть бути на їх поверхні. Також не варто вживати пошкоджені овочі і фрукти (падалиця, тріщини, розломи) — лістерії, якщо вони були, можуть проникнути всередину. Розігрівання у мікрохвильовій печі, бланшування, розморожування при кімнатній температурі не вбиває мікроорганізмів.

Раніше повідомлялося, що у Білій Церкві в лікарні померла 10-місячна дитина.