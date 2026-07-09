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На Волині працівники ТЦК нібито розпорошили газ у салоні таксі, де була вагітна: що відомо
Нардеп Гончаренко заявив про інцидент за участю працівників ТЦК на Волині.
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про інцидент на Волині за участю працівників ТЦК та водія таксі. За його словами, до нього звернулася жінка, яка стверджує, що стала очевидицею події.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Як написав депутат, таксі, в якому перебувала вагітна пасажирка, зупинили працівники ТЦК нібито через те, що водій не виконав вимогу про зупинку. За словами Гончаренка, водій мав інвалідність.
Нардеп стверджує, що під час інциденту один із працівників ТЦК розпилив сльозогінний газ у салон автомобіля. Також, за словами жінки, яка звернулася до депутата, водія побили, а в салоні перебувала вагітна пасажирка, якій після інциденту нібито не надали допомоги.
Крім того, за твердженням заявниці, у неї забрали камеру, а бодікамери працівників ТЦК були вимкнені.
На момент публікації офіційних коментарів від ТЦК або правоохоронних органів щодо цього інциденту не було.
Раніше у Львові на Сихові під час заходів оповіщення стався конфлікт між представниками ТЦК та цивільними. За даними поліції, військові виявили чоловіка 1996 року народження, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. За словами очевидців, після того, як чоловіка силоміць посадили до мікроавтобуса, на місці почали збиратися люди. У ході сутички службовий автомобіль ТЦК був перекинутий.