На Волині працівники ТЦК заїхали бусом у двір і затримали трьох чоловіків: спалахнула бійка (відео)

Заїхали на приватну територію: на Волині розгорівся конфлікт навколо дій ТЦК

У селищі Ратне на Волині працівники ТЦК заїхали на приватне подвір’я та силоміць втягнули людей до автомобіля. Між ними та місцевими сталася бійка.

Деталі конфлікту з’ясовував ТСН.ua.

Місцеві пабліки опублікували відео конфлікту, як бус з чоловіками у формі заїжджає не територію приватного домоволодіння. Чоловіки у формі силою виводять трьох цивільних і саджають до буса. Ті чинять опір, спалахує бійка.

Увага. Відео містить нецензурну лексику 18+

Інцидент прокоментували у Представництві Уповноваженого Верховної ради України з прав людини у Волинській області.

«З повідомлень засобів масової інформації стало відомо, що затримання відбулося без участі працівників поліції та із застосовуванням фізичної сили», — ззаначили представники омбудсмена.

У представництві омбудсмена розповіли, що під час інциденту ймовірно співробітники ТЦК заїхали своїм автомобілем на подвір’я приватного будинку та силоміць втягнули людей до автомобіля.

«Місцеві жителі намагались запобігти цьому акту насилля, але невідомі застосували до них фізичну силу та вивезли чоловіків у невідомому напрямі. В мережі інтернет повідомляють, що один із цивільних отримав черепно-лицьову травму», — йдеться в повідомленні

У зв’язку з цим представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини відправив відповідні листи реагування до ДБР, управління Нацполіції у Волинській області, Волинського обласного ТЦК та Луцького зонального відділу Військової служби правопорядку.

Реакція ТЦК

Волинський обласний ТЦК прокоментував інцидент. У військкоматі «традиційно» стали на захист своїх підлеглих і запевнял, що мовляв ніхто нікого не бив.

У ТЦК пояснили, що ці троє чоловіків намагалися втекти від групи оповіщення. Також там спростували інформацію, що військові діяли самостійно без поліції.

«У подальшому активно чинили опір законним діям представників поліції та ТЦК, внаслідок чого було травмовано військовослужбовців та пошкоджено службовий транспортний засіб», — поскаржилися у військкоматі.

Також у ТЦК визнали, що один із військовозобов’язаних отримав тілесні ушкодження — але «внаслідок власної необережності». Але запевнили, що працівнкии ТЦК одразу відвезли його до лікарні.

«Зазначаємо, що жодних заходів фізичного впливу до даного громадянина з боку військовослужбовців не застосовувалося, громадянин претензій до дій військовослужбовців ТЦК та СП не має», — зазначили у відомстві.

Також Волинський ТЦК стверджує, що «поширена в окремих джерелах інформація щодо перебування зазначеного громадянина у стані коми не відповідає дійсності».

