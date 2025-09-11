ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2676
2 хв

На Волині ракета з українського літака зруйнувала житловий будинок: деталі

У селі на Волині боєприпас із літака впав просто на приватний будинок.

Дмитро Гулійчук
Боєприпас з літака пошкодив приватний будинок на Волині

Боєприпас з літака пошкодив приватний будинок на Волині / © ТРК Аверс

У четвер, 11 вересня, на Волині ракета з українського літака відірвалася і впала на житловий будинок.

Про це передає місцевий канал «Аверс».

За даними медіа, інцидент стався у селі Копилля на Волині сьогодні, 11 вересня, близько обідньої пори.

За словами очевидців літак блакитного кольору летів дуже низько над будинками, а опісля повернув у напрямку Білорусі. На щастя, людей у будинку на той момент не було.

Журналісти з’ясували, що у зруйнованому житловому будинку мешкають батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. На щастя, людей у будинку на той момент не було.

«Дуже низько маневрував навколо самого села. Метрів 50 була його висота. Кружляв, кружляв — і після третього кола почула вибух. Побігла туди з чоловіком і побачила, що хата повністю згоріла. Саме туди пала ракета чи бомба. В багатьох шибки повибивало, дахи попіднімалися, вікна повибивало. Ніхто нічого не говорить, хто це був, що це було», — розповіла журналістам місцева мешканка Тамара.

Джерела видання стверджують, що ракета нібито випадково впала із українського літака.

У ДБР у коментарі виданню інформацію про падіння авіаційного боєприпасу з українського винищувача підтвердили.

«Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом падіння авіаційного боєприпасу з українського винищувача на території села Копилля. На місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 416 ККУ — порушення правил польотів, або підготовки до них», — йдеться у відповіді ДБР.

Офіційної інформації про цей інцидент наразі не було.

Раніше повідомлялося, що сьогодні на Запорізькому напрямку загинув пілот українського Су-27.

