На Волині росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури: подробиці від ОВА

Ввечері 25 грудня, у Різдво, російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури у Волинській області.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.

«Під час повітряної тривоги ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області», — зазначив Іван Рудницький.

За його словами, попри черговий акт терору з боку РФ, обійшлося без людських жертв. На місці працюють відповідні служби, загиблих та постраждалих серед населення немає.

