На Волині росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури: подробиці від ОВА
Іван Рудницький повідомив про наслідки ворожої атаки на Волинь.
Ввечері 25 грудня, у Різдво, російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури у Волинській області.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
«Під час повітряної тривоги ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області», — зазначив Іван Рудницький.
За його словами, попри черговий акт терору з боку РФ, обійшлося без людських жертв. На місці працюють відповідні служби, загиблих та постраждалих серед населення немає.
Нагадаємо, вдень 25 грудня російські окупаційні війська завдали удару дроном по евакуаційній групі у Костянтинівці на Донеччині.