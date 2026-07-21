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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
332
Час на прочитання
2 хв

На Волині знайшли сліди трагедії 1943 року: знахідок стає більше (фото)

На багатьох скелетах видно сліди механічних травм. Слідів трун чи скринь не виявлено.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Поховання на Волині

Поховання на Волині

У Волинській області тривають ексгумаційні роботи. В колишніх селах Острівки та Воля Островецька Ковельського району знайшли щонайменше 38 рештків тіл людей, загиблих 1943 року під час Другої світової війни.

Про це повідомляють Бюро пошуку й ідентифікації та Суспільне Львів.

За інформацією міжурядової робочої групи, на багатьох скелетах видно сліди механічних травм. Останки лежать у випадковому порядку. Слідів трун чи скринь не виявлено.

Станом на 20 липня розкривають верхній шар поховання. Вилучення останків розпочнеться після повної ідентифікації.

Розкопки проводяться командою, що складається з фахівців Національного музейного інституту та компанії «Wołyńskie Starożytności». Роботи із ексгумації планують завершити до 7 серпня.

Доктор історичних наук, представник Українського інституту національної пам’яті Ярослав Онищук розповів, що польські та українські науковці у місцях поховань знайшли обручки, намистини, ґудзики, натільні хрестики та маленькі ікони.

За його словами, поховальна яма під час розкопок збільшилася до двох метрів завшир. Довжина — 6 метрів. Наступний етап — дослідження знайдених решток.

Пошуки поляків, загиблих під час Другої світової війни — що відомо

Нагадаємо, у Львові виявили поховання польських солдатів, загиблих на початку Другої світової війни. За останніми даними, археологи знайшли останки шести людей. Точну кількість похованих визначать пізніше.

Раніше віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш погрожував заблокувати вступ України до ЄС, якщо вона офіційно не визнає події на Волині 1943–44 років.

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Дата публікації
Кількість переглядів
332
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