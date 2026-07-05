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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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232
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На Волині сталася смертельна ДТП: є загиблі та чимало постраждалих

Через аварію на Волині загинуло двоє людей.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Аварія у Ковельському районі

Аварія у Ковельському районі

У Ковельському районі Волинської області сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще четверо — дістали травми.

Про це повідомляє поліція Волинської області.

Що відомо про ДТП на Волині

Аварія сталася близько 01:00 у селі Новий Двір. За попередніми даними, 30-річний житель Турійська, який керував автомобілем ВАЗ, врізався у припаркований легковик Volkswagen. Від сильного удару Volkswagen відкинуло на проїжджу частину, де в нього в'їхав мотоцикліст.

Унаслідок ДТП загинули водій ВАЗ та його 24-річний пасажир. Ще четверо пасажирів автомобіля — троє дівчат 2008, 2008 та 2004 років народження, а також чоловік 1997 року народження — були госпіталізовані.

За інформацією поліції, водій ВАЗ перебував у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної аварії.

Раніше на трасі Одеса — Миколаїв поблизу села Щасливе пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter зіткнувся з вантажівкою Volvo. За попередніми даними, водій маршрутки виїхав за межі дороги, мікроавтобус перекинувся, після чого опинився на зустрічній смузі, де сталося лобове зіткнення з вантажівкою. Спочатку повідомлялося про дев'ятьох загиблих і вісьмох постраждалих, однак згодом кількість жертв зросла до 12 осіб. На місці трагедії працювали слідчі та рятувальники, а патрульна поліція забезпечувала регулювання дорожнього руху й встановлювала всі обставини смертельної аварії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
232
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