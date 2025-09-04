ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
398
На Волині сталася стрілянина під час сутички з працівниками ТЦК

Один із військовослужбовців намагався зупинити неправомірні дії цивільних і здійснити попереджувальний постріл із зареєстрованої травматичної зброї.

Богдан Скаврон
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН

У четвер, 4 вересня, у селі Боратин Луцького району двоє чоловіків вчинили фізичний спротив працівникам ТЦК, які намагалися перевірити їхні військово-облікові документи. Під час сутички сталася стрілянина.

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

Під час заходів оповіщення працівники ТЦК на одній з вулиць села виявили чотирьох чоловіків, двоє з яких кинулися тікати і заховалися у закинутій триповерховій будівлі.

«Група оповіщення послідувала за чоловіками та запропонувала предʼявити військово-облікові документи. Під час спроби перевірки документів ці особи почали чинити фізичний опір та наносити тілесні ушкодження військовослужбовцям ТЦК», — йдеться у повідомленні.

Один із військовослужбовців намагався зупинити неправомірні дії цивільних і здійснити попереджувальний постріл із зареєстрованої травматичної зброї. Проте один із чоловіків вибив пістолет у нього з руки і, підхопивши його з підлоги, відкрив вогонь у бік групи оповіщення.

«До нападників був застосований сльозогінний газ з метою припинення протиправних дій. В цей час одному з військовослужбовців надається медична допомога, попередньо — перелом руки», — повідомили у військовому відомстві.

На місці події прибула слідчо-оперативна група поліції, нападників на військових затримано для встановлення всіх обставин.

Нагадаємо, від 1 вересня працівників ТЦК зобов’язали носити бодикамери для відеофіксації перевірки документів або вручення повісток.

398
