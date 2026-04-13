На Волині сталася жахлива ДТП: загинули двоє школярів

На Волині 17-річний водій BMW не впорався з керуванням та перекинувся - загинули двоє школярів.

Аварія на Волині

Аварія на Волині

У Камінь-Каширському районі Волинської області сталася смертельна аварія. Внаслідок ДТП загинули двоє неповнолітніх.

Про це повідомляєє Національна поліція України.

Що відомо про ДТП на Волині

ДТП трапилася 12 квітня близько 18:00 між селами Хоцунь та Сваловичі. За попередніми даними, 17-річний водій BMW не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та кілька разів перекинувся. Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів — 17-річний хлопець і 16-річна дівчина. На жаль, вони померли на місці події.

Водночас водій та ще двоє пасажирів тілесних ушкоджень не отримали. Правоохоронці затримали керманича у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Триває досудове розслідування, поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.

Аварія на Волині

Аварія на Волині

Раніше ми писали, що у Коломийському районі Івано-Франківської області сталася смертельна ДТП після того, як на трасу раптово вибігла козуля. Водій автомобіля не впорався з керуванням, з’їхав у кювет. Від отриманих травм він загинув на місці. У салоні також перебувала пасажирка, яка дістала травми та була госпіталізована. Наразі поліція встановлює всі обставини аварії.

