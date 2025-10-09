ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
371
Час на прочитання
1 хв

На Волині суворо покарали чоловіка через фото у Viber

Чоловік на суді провину визнав та розкаявся.

Автор публікації
Віра Хмельницька
На Волині суворо покарали чоловіка через фото у Viber

На Волині засудили чоловіка через пікантні фото / © unsplash.com

У Волинській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який розіслав трьом своїм знайомим пікантні фото.

Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області

За даними суду, житель Волині у травні 2025 року розіслав трьом своїм знайомим кілька пікантних фото.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

«Пояснив, що розповсюдив зображення порнографічного характеру трьом своїм знайомим. Не знав, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. У скоєному кається, запевнив, що подібного не повторить», — йдеться у поясненні підсудного.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Волині винним за ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України. Його засудили до 2 років іспитового терміну. Також у нього конфіскували телефон Хіаomі Redmi 10.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Дата публікації
Кількість переглядів
371
Наступна публікація

