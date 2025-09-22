На Волині священник пообіцяв ухилянту за $10 тис. зробити з нього диякона

Священник / © pexels.com

У Волинській області правоохоронці викрили священника, який обіцяв військовозобов’язаному відстрочку від мобілізації шляхом висвячення його у диякони. За свої «послуги» отець просив 10 тис. дол., а тепер йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на речницю Спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлію Шевченко.

За даними слідства, священник з Волині пообіцяв за 10 тис. дол. висвятити чоловіка у диякони однієї з церков, аби військовозобов’язаний отримав відстрочку та був виключений з реєстру «Оберіг».

«Щоб надати такому висвяченню вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти», — розповіла Шевченко.

Священник отримав частину хабаря у 80 тис. грн на банківську картку, а решту 8000 дол. — готівкою під час особистої зустрічі.

Вдома та автівках отця правоохоронці провели обшуки і виявили засоби зв’язку, банківські картки та інші речові докази.

Священнику оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на службових осіб, поєднаному з вимаганням. Покарання за такий злочин передбачає до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Прокурори подали до суду клопотання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу.

До слова, станом на липень в Україні заброньованими від мобілізації були близько 2300 священників, які є керівниками релігійних організацій. Право релігійним конфесіям бронювати священнослужителів український уряд надав у грудні 2024 року.