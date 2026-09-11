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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Волині цивільні підрізали бус ТЦК: авто влетіло у стовп, 4 постраждалих (відео)

Поліція затримала чоловіка, який переслідував службовий автомобіль ТЦК, що й призвело до аварії.

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Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Аварія з бусом ТЦК та СП на Волині

Аварія з бусом ТЦК та СП на Волині / © «Луцьк Труха»

У Волинській області сталася ДТП за участю службового мікроавтобуса працівників ТЦК та СП і цивільних авто. Внаслідок небезпечного маневру цивільних транспорт військових врізався в електроопору, через що четверо бійців зазнали травм.

Про це повідомили Волинський обласний ТЦК та СП та обласна поліція.

У центрі комплектування заявили, що аварія сталася ввечері 10 вересня у селі Ворокомле Камінь-Каширського району. Під час руху два цивільні авто здійснили небезпечний маневр, підрізавши службове авто ТЦК та створивши аварійну ситуацію.

Унаслідок цього водій військового буса втратив керування: машина врізлась в електроопору та перекинулась. Опора зламалася і впала на транспорт, через що водія затиснуло в деформованому салоні.

Внаслідок аварії постраждали четверо військовослужбовців. Водій авто ТЦК перебуває у тяжкому стані, а пасажир — у стані середньої тяжкості. Обох чоловіків госпіталізували. Ще двоє пасажирів, які їхали на задньому сидінні, дістали садна та забої.

Речниця Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Якушик у коментарі «Суспільному» повідомила, що у 49-річного водія буса медики виявили відкритий перелом ключиці.

За фактом ДТП правоохоронці проводять слідчі дії.

У поліції Волині повідомили про затримання одного з учасників події — 36-річного місцевого жителя. За попередніми даними правоохоронців, чоловік переслідував службовий автомобіль, що й призвело до аварії.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у погрозі або насильстві щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок. За це загрожує від п’яти до 12 років ув’язнення.

Аварія з бусом ТЦК та СП на Волині / © «Луцьк Труха»

До слова, напередодні у Дніпрі біля гімназії сталася сутичка за участю працівників ТЦК, поліції та містян під час уроку фізкультури. За словами очевидців і директорки, військовослужбовці переслідували чоловіка та розпорошили перцевий газ, через що постраждала вчителька і перелякалися діти. Натомість в обласному ТЦК заявили, що їхні співробітники не використовували балончик — навпаки, газ проти них застосував натовп цивільних, які заважали перевірці документів.

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