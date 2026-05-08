На Волині ТЦК намагалися мобілізувати митрополита УПЦ МП та його "свиту": той заявив про серцевий напад

Перцевий балончик та "серцевий напад": на Волині ТЦК зупинили авто з митрополитом УПЦ МП

На Волині митрополит УПЦ Московського патріархату Володимир (Мельник) поскаржився, що його хотіли мобілізувати ТЦК на блокпосту.

Про це пише пресслужба Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП.

У пресслужбі розповіли, що на мобільному блокпосту працівники ТЦК зупинили автомобіль, у якому перебували митрополит Володимир та два інші священнослужителі МП.

«Без перевірки документів працівники ТЦК почали силоміць витягувати владику з машини. Коли отець Олександр намагався захистити митрополита, представники ТЦК застосували до нього перцевий балончик, поставили на коліна та почали бити в область грудної клітки», — стверджують у єпархії Московського патріархату.

Далі у пресслужбі стверджують, що обох священнослужителів «затягнули» до службового автомобіля ТЦК.

Митрополит стверджував, що у нього стався серцевий напад, а у його підлеглого почалася «гостра алергічна реакція на газ».

«Зрозумівши складність ситуації, працівники ТЦК висадили владику Володимира та отця Олександра за десять метрів від блокпосту, після чого разом із поліцейськими поїхали у невідомому напрямку», — зазначили у пресслужбі.

Таким чином, і митрополита УПЦ МП, і його підлеглих мобілізаційного віку відпустили.

Далі в єпархії завершують пресреліз дивним повідомленням:

«Владика Володимир наполегливо закликає всіх священно- та церковнослужителів Української Православної Церкви (Московського патріархату — Ред.) бути максимально пильними та обережними».

Чи не є це завуальований натяк уникати мобілізації і ТЦК, мабуть повинні дати відповідь правоохоронні органи.

Зауважимо, що на момент публікації новини Волинській обласні ТЦК і поліція інцидент не прокоментували.

Нагадаємо, що митрополиту Володимиру Мельнику 57 років. Минулого року місцеві ЗМІ повідомляли, що він отримав повістку, але воювавти не пішов, бо нібито ВЛК визнала його непридатним до військової служби.

Раніше повідомлялося, що у Почаєві на Тернопільщині мобілізували монаха УПЦ МП.

