На Волині у ДТП загинув військовий Нацгвардії — деталі трагедії
На Волині військовий Національної гвардії України загинув у ДТП.
На Волині військовий Нацгвардїі загинув у ДТП за кермом вантажівки.
Про це передає пресслужба ДБР.
ДТП сталася сьогодні, 10 грудня, у селі Сокиричі поблизу Луцька. Військова вантажівка в’їхала у бетонний паркан приватного будинку. 56-річний водій — військовий загинув на місці події.
Попередньо встановлено, що військовий не впорався з керуванням і виїхав на ліве узбіччя, де зіткнувся з бетонним парканом.
Внаслідок удару водій загинув одразу, а пасажир отримав травми у вигляді забійно-рваної рани правої гомілки.
Нагадаємо, що у Прилуках авто поліції збило двох людей. Внаслідок наїзду загинула дитина.