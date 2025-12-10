Військова вантажівка врізалася у паркан / © Державне бюро розслідувань

На Волині військовий Нацгвардїі загинув у ДТП за кермом вантажівки.

Про це передає пресслужба ДБР.

ДТП сталася сьогодні, 10 грудня, у селі Сокиричі поблизу Луцька. Військова вантажівка в’їхала у бетонний паркан приватного будинку. 56-річний водій — військовий загинув на місці події.

Попередньо встановлено, що військовий не впорався з керуванням і виїхав на ліве узбіччя, де зіткнувся з бетонним парканом.

Внаслідок удару водій загинув одразу, а пасажир отримав травми у вигляді забійно-рваної рани правої гомілки.

