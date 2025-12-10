ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
264
1 хв

На Волині у ДТП загинув військовий Нацгвардії — деталі трагедії

На Волині військовий Національної гвардії України загинув у ДТП.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Військова вантажівка врізалася у паркан

Військова вантажівка врізалася у паркан / © Державне бюро розслідувань

На Волині військовий Нацгвардїі загинув у ДТП за кермом вантажівки.

Про це передає пресслужба ДБР.

ДТП сталася сьогодні, 10 грудня, у селі Сокиричі поблизу Луцька. Військова вантажівка в’їхала у бетонний паркан приватного будинку. 56-річний водій — військовий загинув на місці події.

Попередньо встановлено, що військовий не впорався з керуванням і виїхав на ліве узбіччя, де зіткнувся з бетонним парканом.

Внаслідок удару водій загинув одразу, а пасажир отримав травми у вигляді забійно-рваної рани правої гомілки.

Нагадаємо, що у Прилуках авто поліції збило двох людей. Внаслідок наїзду загинула дитина.

264
