На Волині УПЦ МП виселяли із собору ХІІ ст.: чим все завершилося (фото)
Під час обшуків у прміщеннях біля собору, якими користувалася УПЦ МП, знайшли двоголового орла і георгіївські стрічки.
У місті Володимир на Волині почали Свято-Успенський собор XII століття забрали у громади УПЦ МП і передали державі.
Про це пише «Суспільне».
«Описано 378 позицій майна. Воно передається на зберігання представнику балансоутримувача, тобто Володимирській міській раді», — розповіла керівниця виконавчої групи з виконання рішення суду Оксана Ляда.
Доступ до храму заблокований. Приихильники Московського патріархату зібралися біля приміщення собору.
«Готувалися, що можуть бути непорозуміння. Сутичок не було. Усе в межах закону. Стежимо за порядком, щоб не було сутичок, щоб представники органів влади здійснювали свою роботу і їм ніхто не заважав», — сказав начальник управління превентивної діяльності Нацполіції Волині Юрій Сидорук.
За рішенням суду, релігійна громада Української православної церкви (Московського патріархату) мала звільнити приміщення храму в листопаді 2024 року. Проте через апеляційні скарги УПЦ МП передача культових будівель державної власності, котрі раніше орендувала релігійна громада, затягувалася.
Зауважимо, що Успенський собор у Володимирі — одна з небагатьох будівель домонгольського періоду, що збереглася на території України.
Як додає місцеве видання «Буг», під час обшуків у приміщеннях, який користувалася єпархія УПЦ МП, знайшли ікони російських святих, російськомовну література та нагороди, які, ймовірно, пов’язані із державою-агресором, а також килимок з двоголовим орлом.
Нагадаємо, що на Одещині священник УПЦ МП не дозволив відспівати воїна у храмі.