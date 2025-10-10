ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1159
2 хв

На Волині УПЦ МП виселяли із собору ХІІ ст.: чим все завершилося (фото)

Під час обшуків у прміщеннях біля собору, якими користувалася УПЦ МП, знайшли двоголового орла і георгіївські стрічки.

Дмитро Гулійчук
Успенський собор XII століття у Володимирі

Успенський собор XII століття у Володимирі / © Суспільне

У місті Володимир на Волині почали Свято-Успенський собор XII століття забрали у громади УПЦ МП і передали державі.

Про це пише «Суспільне».

«Описано 378 позицій майна. Воно передається на зберігання представнику балансоутримувача, тобто Володимирській міській раді», — розповіла керівниця виконавчої групи з виконання рішення суду Оксана Ляда.

Доступ до храму заблокований. Приихильники Московського патріархату зібралися біля приміщення собору.

«Готувалися, що можуть бути непорозуміння. Сутичок не було. Усе в межах закону. Стежимо за порядком, щоб не було сутичок, щоб представники органів влади здійснювали свою роботу і їм ніхто не заважав», — сказав начальник управління превентивної діяльності Нацполіції Волині Юрій Сидорук.

За рішенням суду, релігійна громада Української православної церкви (Московського патріархату) мала звільнити приміщення храму в листопаді 2024 року. Проте через апеляційні скарги УПЦ МП передача культових будівель державної власності, котрі раніше орендувала релігійна громада, затягувалася.

Зауважимо, що Успенський собор у Володимирі — одна з небагатьох будівель домонгольського періоду, що збереглася на території України.

Як додає місцеве видання «Буг», під час обшуків у приміщеннях, який користувалася єпархія УПЦ МП, знайшли ікони російських святих, російськомовну література та нагороди, які, ймовірно, пов’язані із державою-агресором, а також килимок з двоголовим орлом.

Фото Тетяни Палаєвської

Фото Тетяни Палаєвської

Фото Тетяни Палаєвської

Фото Тетяни Палаєвської

Нагадаємо, що на Одещині священник УПЦ МП не дозволив відспівати воїна у храмі.

1159
