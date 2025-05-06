Боржниця / © VSN

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У Володимирі на Волині підприємниця заборгувала водоканалу понад 35 тисяч гривень, а під час спроби відключення водопостачання її підтримали особи, які не визнають Україну як державу.

Про це повідомляє видання VSN.

У місті Володимир на Волині сталася конфліктна ситуація із заборгованістю за комунальні послуги. Підприємниця пані К., яка мешкає на вулиці Ковельській, заборгувала водоканалу понад 35 тисяч гривень за воду, до чого додався судовий збір у розмірі 5 тисяч гривень та виконавчі витрати. Попри численні попередження водоканалу та судові рішення, жінка протягом чотирьох років ігнорувала вимоги, не допускала контролерів до лічильників і відмовлялася від сплати.

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Після систематичного ухилення від виконання зобов’язань, виконавча служба здійснила примусовий доступ до помешкання, перекривши водопостачання. Газова служба також приєдналася до процесу, запломбувавши газопостачання. Всі ці заходи призвели до чергового скандалу: під час спроби доступу до квартири представники служби зламали замок на дверях, а з помешкання вийшла розлючена жінка з палицею в руках. Однак палиця була вилучена поліцейським.

Як з’ясувалося, разом із боржницею до будинку підійшли невідомі особи. Усі ці люди разом із боржницею поділяли спільну позицію: вони переконані, що Україна — не є державою, а приватною корпорацією, а вони самі — фізичні особи, які не визнають її, та її законодавство, виконавчі органи тощо (на відео: не визнає державу та поліцію).

На місце події була викликана Служба Безпеки України для перевірки ситуації. Поширення таких поглядів підтримується російськими спецслужбами, що є предметом розслідування.

Цей інцидент став ще одним показовим випадком ухилення від виконання фінансових зобов’язань і розповсюдження антиукраїнських настроїв серед певної частини громадян, що може мати серйозні наслідки для безпеки та стабільності в країні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Вінницькій області чоловік підпалив спецтехніку, яка відключила йому газ.