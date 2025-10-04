- Дата публікації
На Волині водій на смерть збив маленьку дівчинку
У Ковелі водій мікроавтобуса збив 6-річну дівчинку, яка померла у лікарні від отриманих травм.
У Ковелі сталася смертельна ДТП. Мікроавтобус збив 6-річну дівчинку. Від отриманих травм дитина померла у лікарні.
Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
За даними слідства, 42-річний водій автомобіля Merсedes Sprinter збив 6-річну місцеву жительку.
Відомо, що водій був тверезий. Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілої). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
