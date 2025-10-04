ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
На Волині водій на смерть збив маленьку дівчинку

У Ковелі водій мікроавтобуса збив 6-річну дівчинку, яка померла у лікарні від отриманих травм.

Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії / © ГУ НП у Волинській області

У Ковелі сталася смертельна ДТП. Мікроавтобус збив 6-річну дівчинку. Від отриманих травм дитина померла у лікарні.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

За даними слідства, 42-річний водій автомобіля Merсedes Sprinter збив 6-річну місцеву жительку.

Відомо, що водій був тверезий. Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілої). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині сталася аварія — водій помер за кермом. Автівка влетіла у бетонний пам’ятник.

