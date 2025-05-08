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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
79
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1 хв

На Волині водії буксирували авто у нетверезому стані: деталі від поліції

Чоловік та жінка вживали алкоголь, після чого взялися буксирувати авто.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Нетверезі кермувальники на Волині

Нетверезі кермувальники на Волині

Учора, 7 травня, поліцейські зупинили кермувальників, які порушили правила буксирування на Волині. Обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомила поліція Волинської області.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився близько 23-ї години. На дорожній станції патрульної поліції інспектори зупинили два транспортних засоби: ВАЗ 2101 буксирував ВАЗ 2109. Водії порушили правила буксирування, та це було лише початком переліку порушень.

“За кермом першого авто був 39-річний чоловік, другого — 38-річна жінка. Обоє мали явні ознаки алкогольного сп’яніння.Пані одразу відмовилася проходити огляд, а чоловік таки погодився — і лікар-нарколог підтвердив: вживав”, — зазначили правоохоронці.

Крім того, з’ясувалося, що один із водіїв не мав чинного страхового поліса.

Патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) та винесли постанови за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил буксирування) та ч. 1 ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.

Водіїв учергове закликали дотримуватися ПДР і не наражати себе та інших на небезпеку. У жодному разі не сідайте за кермо, якщо вживали алкоголь.

Раніше у Києві патрульні зупинили водія тролейбуса, який напідпитку перевозив громадян. Один із пасажирів зателефонував на лінію 102 та поскаржився на водія.  

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Дата публікації
Кількість переглядів
79
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