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На Волині вже випав сніг: коли до України прийде справжня зима (фото, відео)
На Волині випав перший сніг: у Мережі діляться яскравими кадрами зимової погоди.
На Волині сьогодні ввечері, 10 листопада, випав перший сніг. Жителі регіону, переважного його північних районів, активно діляться у соціальних мережах відеороликами та світлинами засніжених вулиць, автошляхів і будинків.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Для Волині це перші зимові опади цьогоріч.
Водночас синоптики та правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними за кермом. Через зниження температури та мокрий сніг на автошляхах області можлива ожеледиця і погіршення видимості.
Водіям, які ще не встигли змінити літню гуму на зимову, дорожні служби наполегливо рекомендують утриматися від поїздок на далекі відстані та неухильно дотримуватися дистанції та швидкісного режиму.
Раніше ми писали, що в середу, 11 листопада, Україну накриє атмосферний фронт із дощами, мокрим снігом та похолоданням.
Водночас за словами синоптикині Наталі Діденко, вже наприкінці тижня очікується різке, але нетривале потепління.
Також польські синоптики попереджали, що Європу накриє хвиля лютих морозів до -25°. Ми пояснювали, чи дістанеться цей арктичний холод України.