На Волині затримали кривдника дітей: чоловік вдавав із себе підлітка в соцмережах (фото)

44-річний чоловік вдавав із себе підлітка

Кіберполіція Волині викрила 44-річного мешканця Київщини, який через фейкові акаунти маніпулював 12-річною дівчинкою. Зловмисник намагався схилити дитину до інтимних зустрічей, створюючи ілюзію спілкування з однолітком.

Про це йдеться у заяві Головного управління Нацполіції у Волинській області.

«Фігурант спілкувався з дитиною через соціальну мережу та намагався схилити її до особистих зустрічей. Зараз правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до аналогічних злочинів і коло потерпілих. Йому загрожує до 8 років ув’язнення», — йдеться у повідомленні.

Поліція затримала зловмисника, який використовував схему з фейковим підлітком для розбещення 12-річної дівчинки / © Поліція Волинської області/Facebook

Схема «подвійної особи»

Як йдеться у звіті поліції, зловмисник діяв за витонченим сценарієм, щоб увійти в довіру до малолітньої.

Він створив профіль «16-річного хлопця» та розпочав дружнє листування з дівчинкою. Згодом від імені підлітка він запропонував поспілкуватися зі своїм нібито «дядьком».

Обома акаунтами керував сам фігурант, ведучи розмови сексуального характеру та плануючи поїздку на Волинь для особистої зустрічі.

Затримання і докази

Правоохоронці спрацювали на випередження. Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон, зміст якого шокував слідчих: виявлено аналогічні листування з іншими дітьми.

Наразі чоловікові вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 156 КК України (Розбещення малолітньої особи). Наразі вирішується питання про тримання під вартою.

Що загрожує зловмисникові

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Наразі поліція встановлює повне коло потерпілих, адже масштаби його діяльності в Мережі можуть бути значно більшими.

Поліція також нагадала батькам про спілкування зі своїми дітьми. Потрібно обов’язково розмовляти з ними про правила безпеки в інтернеті, зокрема навчити їх не додавати у друзі незнайомців та негайно повідомляти дорослих про будь-які пропозиції зустрічей чи дивні запитання від «онлайн-друзів».

Нагадаємо, на Львівщині затримали зловмисника, який розбещував неповнолітню і поширював фото. За скоєне підозрюваному загрожує покарання — до дванадцяти років позбавлення волі.