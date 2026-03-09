На Волині завелася американська норка: чим небезпечний хижак-“чужинець” (фото)

Американська норка / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У національному парку «Прип’ять–Стохід» на Волині дедалі частіше помічають нетипового для України хижака — американську норку (Neogale vison). Узимку її неодноразово спостерігали біля річки Стохід неподалік Любешева, а весною дослідження продовжуються.

Про це йдеться на сторінці парку в соцмережі.

Що відомо про американську норку

Американська норка — хижий ссавець родини мустелових (Mustelidae). В Україні її вважають інвазивним видом, який поширився після втеч із хутрових ферм, де тварин вирощували для отримання хутра. Найчастіше норок можна зустріти поблизу водойм, де вони активно полюють.

Норка — хижий ссавець / © pixabay.com

Цей вид відрізняється від європейської норки як зовні, так і генетично. Через різну кількість хромосом між ними схрещування у природі не відбувається. Однією з характерних ознак американської норки є білий відтінок на підборідді та нижній губі.

Американська норка — дуже рухлива, допитлива і навіть охоче контактує з людьми. Вона вправно плаває та полює на рибу, земноводних, гризунів, ракоподібних, комах, птахів і їхні яйця. Полювати норка може не лише на березі або у воді, а й на деревах.

Завдяки гнучкому тілу та невеликим плавальним перетинкам між пальцями лап тварина здатна занурюватися до 5 метрів і пропливати під водою до 30 метрів. Порівняно з європейською норкою, американська краще пристосована до водного середовища завдяки густішому волосяному покриву.

Норка облаштовує свої лігва під камінням, корінням дерев або у норах бобрів та ондатр, що можуть досягати 3 м у довжину та 1 м вглиб. Такі нори часто мають кілька входів, розташованих трохи вище рівня води.

Вороги норок

Природними ворогами американської норки є лисиці, рисі, вовки, бродячі собаки, хижі птахи та річкові видри. У разі небезпеки норка випускає різкий мускусний запах з анальних залоз, який відлякує хижаків, включно з лисицями та риссю.

Активність цього хижака залежить від сезону, погоди та наявності корму. Здебільшого вона активна у сутінки та вночі, але інколи трапляється і вдень.

Нагадаємо, сліди рідкісного хижака знайшли під час обстеження нацпарку на Одещині. Працівники виявили сліди норки європейської — рідкісного виду, занесеного до Червоної книги України.

Також стало відомо, що в зоні відчуження помітили орябка лісового — одного з рідкісних лісових птахів Євразії. Вид перебуває під охороною та є малопомітним у природі.