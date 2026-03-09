- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 829
- Час на прочитання
- 2 хв
На Волині завелася американська норка: чим небезпечний хижак-“чужинець” (фото)
Американська норка відрізняється від європейської та активно полює у воді, на березі та на деревах. Вона здатна відлякувати ворогів мускусним запахом і заселяти чужі нори.
У національному парку «Прип’ять–Стохід» на Волині дедалі частіше помічають нетипового для України хижака — американську норку (Neogale vison). Узимку її неодноразово спостерігали біля річки Стохід неподалік Любешева, а весною дослідження продовжуються.
Про це йдеться на сторінці парку в соцмережі.
Що відомо про американську норку
Американська норка — хижий ссавець родини мустелових (Mustelidae). В Україні її вважають інвазивним видом, який поширився після втеч із хутрових ферм, де тварин вирощували для отримання хутра. Найчастіше норок можна зустріти поблизу водойм, де вони активно полюють.
Цей вид відрізняється від європейської норки як зовні, так і генетично. Через різну кількість хромосом між ними схрещування у природі не відбувається. Однією з характерних ознак американської норки є білий відтінок на підборідді та нижній губі.
Американська норка — дуже рухлива, допитлива і навіть охоче контактує з людьми. Вона вправно плаває та полює на рибу, земноводних, гризунів, ракоподібних, комах, птахів і їхні яйця. Полювати норка може не лише на березі або у воді, а й на деревах.
Завдяки гнучкому тілу та невеликим плавальним перетинкам між пальцями лап тварина здатна занурюватися до 5 метрів і пропливати під водою до 30 метрів. Порівняно з європейською норкою, американська краще пристосована до водного середовища завдяки густішому волосяному покриву.
Норка облаштовує свої лігва під камінням, корінням дерев або у норах бобрів та ондатр, що можуть досягати 3 м у довжину та 1 м вглиб. Такі нори часто мають кілька входів, розташованих трохи вище рівня води.
Вороги норок
Природними ворогами американської норки є лисиці, рисі, вовки, бродячі собаки, хижі птахи та річкові видри. У разі небезпеки норка випускає різкий мускусний запах з анальних залоз, який відлякує хижаків, включно з лисицями та риссю.
Активність цього хижака залежить від сезону, погоди та наявності корму. Здебільшого вона активна у сутінки та вночі, але інколи трапляється і вдень.
Нагадаємо, сліди рідкісного хижака знайшли під час обстеження нацпарку на Одещині. Працівники виявили сліди норки європейської — рідкісного виду, занесеного до Червоної книги України.
Також стало відомо, що в зоні відчуження помітили орябка лісового — одного з рідкісних лісових птахів Євразії. Вид перебуває під охороною та є малопомітним у природі.