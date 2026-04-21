На Волині жінка продала сина: її викрили на гарячому

Жінка намагалася продати дитину / © Офіс Генерального прокурора

Українка з Волині намагалася продати свою дитину за 25 тисяч доларів. Її вдалося викрити на гарячому. Жінка отримала підозру за спробу продати свого шестирічного сина.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Українка намагалася продати свого шестирічного сина

Жителька Волині отримала підозру за спробу продажу свого шестирічного сина. В Офісі генерального прокурора повідомили, що 38-річна українка намагалася продати сина за 25 тисяч доларів.

Раніше жінку притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки. Після розлучення з чоловіком вона залишилася жити з молодшим сином. Двоє старших синів віком 13 і 16 років залишилися жити з батьком.

Матері набридло піклуватися про дитину, тож вона вирішила продати хлопчика.

«У березні 2026 року підозрювана знайшла покупця та домовилася про передавання дитини за 25 тис. дол. США. Чоловік, якому було запропоновано придбати дитину, звернувся до правоохоронних органів», — повідомляють в Офісі генерального прокурора.

Продаж хлопчика відбувся 17 квітня 2026 року в Луцьку. Його контролювали правоохоронці, щоб затримати жінку по гарячих слідах. Після того, як вона отримала кошти за дитину, її одразу затримали.

Жінці повідомили про підозру в торгівлі малолітньою дитиною (ч. 3 ст. 149 КК України). Суд обрав підозрюваній запобіжний захід — тримання під вартою.

Відомо, що дитина перебувала на обліку, тому діям працівників соціальних служб нададуть правову оцінку. Тепер шестирічний хлопчик перебуває у притулку під наглядом органів опіки.

Що відомо про спроби продажу дітей в Україні

На превеликий жаль, випадки спроб продажу дітей в Україні — не рідкісні. Часто жінки вдаються до таких дій, щоб отримати гроші на життя. Бідність штовхає батьків до торгівлі власними дітьми.

Схожий випадок стався на Сумщині, де жінка намагалася продати немовля за $30 тисяч. Вона запланувала продаж доньки ще до її народження. Правоохоронці викрили плани жінки, справу передали до суду.

Ще один випадок, коли українка продавала немовлят за кордон. За кожну дитину вона брала по 70 тисяч євро. Жінку викрили та екстрадували з Німеччини.

За кордоном продаж дітей теж доволі поширений. Поліції Індонезії вдалося викрити мережу торгівлі немовлятами. Дітей «резервували» ще в утробі.