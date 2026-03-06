На Волині жінку засудили через шлюб з чоловіком

В Україні покарали жінку через фіктивний шлюб / © pexels.com

У Волинській області покарали жінку, яка намагалася заробити на незаконному переправленні військовозобов’язаного через державний кордон. Використовуючи свій статус особи з інвалідністю I групи, вона запропонувала чоловікові укласти фіктивний шлюб, щоб він міг виїхати до Польщі як її супроводжувач. Проте «медовий місяць» закінчився затриманням поблизу пункту пропуску.

Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду Волинської області.

Скільки коштувало виїхати за кордон

Як встановило слідство, у липні 2025 року мешканка Камінь-Каширського району, розробила план власного збагачення. Знаючи про наміри військовозобов’язаного чоловіка виїхати з України, вона запропонувала йому «пакет послуг»:

Укладання фіктивного шлюбу, що дає право на відстрочку від мобілізації. Організація виїзду через пункт пропуску «Устилуг» під виглядом супроводу дружини, яка потребує постійного догляду.

Вартість такої «послуги» жінка оцінила у 11 000 доларів США (понад 455 тисяч гривень на момент вчинення злочину).

«Весілля» та затримання на кордоні

Події розвивалися стрімко. Наприкінці липня пара подала заяву до Ковельського ЦНАПу, а вже 1 вересня офіційно зареєструвала шлюб. 23 вересня «молодята» вирушили на мікроавтобусі до кордону.

За планом, гроші жінка мала отримати через посередника в Камінь-Каширську в той момент, коли вона з «чоловіком» перебуватиме поблизу пункту пропуску. Щойно знайомий обвинуваченої отримав 11 тисяч доларів (які виявилися імітаційними коштами СБУ), жінку затримали працівники правоохоронних органів прямо в автомобілі біля ПП «Устилуг».

Каяття та вирок

У суді обвинувачена повністю визнала провину. Вона пояснила, що зважилася на злочин через скрутне матеріальне становище, адже самостійно виховує двох малолітніх дітей і має важку інвалідність (I група Б довічно).

Суд врахував наступні обставини:

Пом’якшувальні: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, наявність двох малолітніх дітей та важкий стан здоров’я.

Тяжкість злочину: організація незаконного переправлення осіб через кордон з корисливих мотивів є тяжким злочином.

Суддя визнав жінку винною за ч. 3 ст. 332 КК України. Враховуючи сукупність обставин, суд застосував ст. 69 КК України (призначення покарання нижче найнижчої межі) та ст. 75 КК України (звільнення від відбування покарання з випробуванням).

Жінці призначили 5 років позбавлення волі, замінивши їх на іспитовий строк тривалістю 3 роки. Також суд постановив повернути їй мобільний телефон, а імітаційні гроші — спецслужбам.

Нагадаємо, провідна бухгалтерка військової частини організувала схему виїзду чоловіків за кордон через шлюб. Вона пояснила, що на злочин її штовхнули «важкий матеріальний стан».