Зброя / © pixabay.com

На Волині, на прикордонній заставі поблизу села Рівне, було виявлено тіло військовослужбовця-прикордонника з вогнепальним пораненням.

Про це повідомили журналісти Волинської регіональної телерадіокомпанії «Аверс» з посиланням на власні джерела. Цю інформацію підтвердили також у Державній прикордонній службі України (ДПСУ), передає «Громадське».

За даними «Аверса», загиблий — 36-річний головний сержант, який обіймав посаду помічника начальника відділу з логістики Луцького прикордонного загону. За попередньою інформацією, він скоїв самогубство, вистреливши собі в скроню. Смерть настала на місці. Про інцидент повідомив його колега, штаб-сержант, який і викликав правоохоронців.

У ДПСУ підтвердили, що в одному з підрозділів Волинського прикордонного загону знайшли військовослужбовця без ознак життя. Поряд з тілом була його табельна зброя. Наразі на місці події працюють медики та правоохоронні органи. Волинський прикордонний загін розпочав службове розслідування, щоб встановити всі обставини трагедії.

На жаль, це не перший подібний випадок. За інформацією ДПСУ, лише від 1 січня 2020 року до 1 червня 2025-го 31-й прикордонний загін, що дислокується на Буковині, втратив 18 військовослужбовців через небойові причини.

