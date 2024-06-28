На Времівському напрямку ворог тиснув в районі Костянтинівки - Генштаб

Сили оборони успішно відбили шість атак ворога поблизу Спірного, Роздолівки та Виїмки.
Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 27.06.2024 щодо російського вторгнення.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
- На Харківському напрямку три штурмові дії ворога в районах Вовчанська, Липців та Сотницького Козачка успіху не мали.
- Куп’янський напрямок. Відбулося 10 боєзіткнень. Окупанти атакували в районах Степової Новоселівки, північно-східніше Петропавлівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Всі атаки відбито. Сили оборони здійснюють заходи щодо посилення рубежів та недопущення просування противника.
- На Лиманському напрямку суттєвих змін в обстановці не відбулося. Агресор протягом дня вісім разів намагався прорвати нашу оборону в районах Копанок, Невського, Макіївки, Тернів та Торського. Чотири атаки відбито, бої тривають.
- На Сіверському напрямку Сили оборони успішно відбили шість атак ворога поблизу Спірного, Роздолівки та Виїмки.
- На Краматорському напрямку ворог уже 6 разів намагався витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій в районі Часового Яру. Три атаки відбито. Бої тривають.
- Окупанти протягом дня продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом ворог намагався 26 разів штурмувати позиції наших захисників в районах Дружби, Залізного, Північного, Торецька та Нью-Йорка. Один бій ще триває.
- За попередньою інформацією, на Торецькому напрямку ворог втратив 70 осіб, п’ять одиниць автомобільної техніки та артсистему. Пошкоджено два автомобілі та артилерійську систему.
- Також напруженою залишається обстановка на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб вклинитись в наші бойові порядки в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Євгенівка, Прогрес, Новоселівка Перша, Карлівка та Уманське. Всього наразі відбулось 27 атак, одна триває.
- За наявною інформацією ворог втратив на цьому напрямку понад 300 військовослужбовців, танк, три ББМ, п’ять артсистем та один автомобіль. Пошкоджено три танки, чотири ББМ та чотири артсистеми.
- На Курахівському напрямку протягом дня окупанти 18 разів атакували позиції Сил оборони. Два боєзіткнення ще тривають. Ситуація під контролем наших захисників.
- Попередньо, близько 50 військовослужбовців втратив ворог на Курахівському напрямку за сьогодні. Також знищено чотири танка, дев’ять бойових броньованих машини. Ще п’ять танків пошкоджено.
- На Времівському напрямку ворог тиснув в районі Костянтинівки. Дві атаки відбито, одне боєзіткнення триває.
- На Оріхівському напрямку успіху не мала спроба агресора атакувати наших захисників в районі Малої Токмачки.
- Придніпровський напрямок. Десять атак противника успішно відбито. Втрат позицій не допущено. Ситуація під контролем Сил оборони.
- Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдано уражень по п’яти районах зосередження особового складу та ОВТ ворога, зенітно-ракетному комплексу, радіолокаційній станції та трьох складах з боєприпасами противника.
- Слід відзначити професійну бойову роботу воїнів 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Гармаші проявляють неабияку майстерність в ураженні живої сили, озброєння та техніки противника.
"Слава українським воїнам! Боротьба триває! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
Раніше військовий експерт Сергій Грабський пояснив, які міста опиняться перед загрозою захоплення у разі окупації Новоолександрівки.
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