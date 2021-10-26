На все про все менше години: журналіст повів доньку на вакцинацію і на власному прикладі розповів про процедуру

Донька журналіста отримала перше щеплення вакциною Pfizer/BioNTech.
В Україні дозволили вакцинацію проти коронавірусу для дітей від 12 років. Журналіст ТСН Яків Носков разом зі своєю донькою перевірив, як ця норма працює в реальності.
Про це журналіст написав у своєму Facebook.
"Випробували наказ МОЗ щодо вакцинації дітей віком від 12 років.... Перша доза – done! Так, силою ніхто нікого не тягнув. Навіть не били", - написав Яків Носков.
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Журналіст розповів, що прийшов з дитиною до поліклініки 26 жовтня. В обід, каже, вони були там першими, хто прийшов за направленням для вакцинації. У медзакладі роз'яснення наказу отримали сьогодні ж вранці.
"У підсумку: напрямок за підписом завідувача амбулаторією – 15 хвилин. заповнення анкети у Центрі вакцинації – 3 хвилини. Час на те, щоб повернутися до амбулаторії та поставити забутий друк - 10 хвилин. Повернення до Центру вакцинації та внесення пацієнта до електронної бази – 15 хвилин. Укол – 3 хвилини. Загалом менше години", - написав він.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, в Україні дозволили щеплення дітей від 12 років. Для цього у Міністерстві охорони здоров'я рекомендують одну вакцину - Comirnaty компанії Pfizer/BioNTech.
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