На всіх балконах - державні прапори: в Ужгороді багатоповерхівку прикрасили синьо-жовтими стягами (фото)

На всіх балконах - державні прапори: в Ужгороді багатоповерхівку прикрасили синьо-жовтими стягами (фото)

Користувачка соцмереж показала, як виглядає її двір.

В Ужгороді на вулиці Лінтура балкони багатоповерхівки прикрасили синьо-жовтими державними прапорами.

Про це у Facebook повідомила місцева жителька Оксана Смірнова.

"У моєму дворі зараз. Це - Ужгород, дитинко", - написала жінка.

Оксана Смірнова зазначила, що наразі будинок незаселений, а тому прапори міг повісити забудовник.

У коментарях користувачі соціальних мереж подякували жителям Ужгорода за патріотизм у складний для України час.

Нагадаємо, раніше депутат Дніпропетровської облради Володимир Хорішко від ОПЗЖ через свої висловлювання опинився в епіцентрі скандалу. Він заявив про бажання дружити з Росією.