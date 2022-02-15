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На всіх балконах - державні прапори: в Ужгороді багатоповерхівку прикрасили синьо-жовтими стягами (фото)

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На всіх балконах - державні прапори: в Ужгороді багатоповерхівку прикрасили синьо-жовтими стягами (фото)

Фото: Оксана Смірнова

Користувачка соцмереж показала, як виглядає її двір.

В Ужгороді на вулиці Лінтура балкони багатоповерхівки прикрасили синьо-жовтими державними прапорами

Про це у Facebook повідомила місцева жителька Оксана Смірнова. 

"У моєму дворі зараз. Це - Ужгород, дитинко", - написала жінка. 

Оксана Смірнова зазначила, що наразі будинок незаселений, а тому прапори міг повісити забудовник. 

У коментарях користувачі соціальних мереж подякували жителям Ужгорода за патріотизм у складний для України час. 

Нагадаємо, раніше депутат Дніпропетровської облради Володимир Хорішко від ОПЗЖ через свої висловлювання опинився в епіцентрі скандалу. Він заявив про бажання дружити з Росією.

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