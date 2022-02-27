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"На всіх окупантів вистачить": Україна вже отримала від партнерів велику партію ракет

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"На всіх окупантів вистачить": Україна вже отримала від партнерів велику партію ракет

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Українські захисники отримали велику партію ракет класу "повітря-повітря".

Україна уже отримала від своїх партнерів велику партію ракет, щоб знищувати російських окупантів. 

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ

"Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря". Вони уже під крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить!", - наголосили українські захисники. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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