"На всіх окупантів вистачить": Україна вже отримала від партнерів велику партію ракет

"На всіх окупантів вистачить": Україна вже отримала від партнерів велику партію ракет

Українські захисники отримали велику партію ракет класу "повітря-повітря".

Україна уже отримала від своїх партнерів велику партію ракет, щоб знищувати російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ

"Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря". Вони уже під крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить!", - наголосили українські захисники.