На всіх прикордонних переходах з Україною у Підкарпатському воєводстві призупинили рух

Польща каже, що перевірки призупинила українська сторона.

На всіх пунктах пропуску на кордоні з Україною у Підкарпатському воєводстві призупинено рух. Ніхто не може в'їхати або виїхати з Польщі.

Про це пише "Gazeta Wyborcza".

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Речник начальника Бещадського прикордонного відділу Пйотр Закелярж заявив, що це українська сторона призупинила перевірки.

"Після 19:00 на всіх пунктах пропуску на кордоні з Україною рух призупинено. Ніхто не може в'їхати або виїхати з Польщі. Українська сторона призупинила перевірки", - сказав він.

Про проблему повідомив і мер прикордонного Перемишля Войцех Бакун: "У них з іншого (українського. – Ред.) боку відключено електроенергію. Важко сказати, чи це суто технічні проблеми, чи до цього додаються інші проблеми".

У соцмережах такох розповіли про проблеми на прикордонних переходах. "Кордон не працює. Офіційно - через відсутність інтернету в Києві".

Водночас в Держприкордонслужбі поки не прокоментували цю інформацію.

Нагадаємо, що ввечері, 15 листопада, вибухи пролунали у прикордонному селі в Польщі поблизу українського кордону - Пшеводуві. За попередньою інформацією, туди прилетіли російські ракети. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

В Офісі президента України заявили, що удар по Польщі - свідомі дії Росії. Коментуючи цей інцидент, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав НАТО надати Україні літаки й ППО.

Зараз у Польщі проводять консультації щодо ст. 4 НАТО та підвищують бойову готовність своїх військ. Водночас, радник ОП Олексій Арестович певен, що жодної реакції НАТО на обстріл польської території не буде.

Президент Польщі Анджей Дуда провів переговори зі своїми українським і американським колегами Володимиром Зеленським і Джо Байденом, а також генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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